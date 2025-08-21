"بيتي شبه المستشفى".. 25 صورة وأسرار اللياقة البدنية المذهلة لمحمد صلاح

كتب- وائل توفيق:

قبل أن يحتفل محمد صلاح بعيد ميلاده الثلاثين، سُئل في مقابلة عن شعوره بتقدم عمره إلى المرحلة التي يعتبر فيها لاعبي كرة القدم مهددين بالاعتزال أو تراجع مسيرتهم، قال: "لا، لم لا أفكر بهذه الطريقة، أنا بخير، استمتع بحياتي وكرة القدم، لا يهمني كم عمري الآن".

بعد ثلاث سنوات من هذه المقابلة أكد نجم ليفربول حديثه، إذ سجل 29 هدفا وصنع 18 وعمره 33 عامًا، وكان حاسمًا في تتويج ليفربول بالدوري الإنجليزي الممتاز، وتوج بجائزة أفضل لاعب في الموسم من رابطة لاعبي كرة القدم المحترفين، وهو أول لاعب يحققها 3 مرات.

أسرار اللياقة البدنية المذهلة لمحمد صلاح

عام 2022 قال صلاح إنه بدأ في إيطاليا البحث عن التفاصيل التي تساعده على تحسين لياقته البدنية والتعافي جيدًا، فاشترى أجهزة خاصة وبنى ملعبًا خاصا للتدريب في حديقة منزله ليحسن مهارته في التصويب.

في كتاب "مطاردة صلاح" للمؤلف سيمون هيوز، روي تفاصيل معسكر تدريبي شاق أداره المدير الفني يورجن كلوب عام 2018، وذكر بأن أحد زملائه في الفريق وصفه بأنه:" آلة.. وحش خارق".

كان اللاعبون يتدربون 3 مرات يوميان، لكن صلاح كان يواصل التدريب في "الجيم" وهي عادة بدأها من فترته مع نادي تشيلسي.

قال "هيوز" في كتابه، إن صلاح كان يتدرب في "الجيم" في الوقت الذي كان فيه لاعبو تشيلسي يلعبون البلياردو.

أما خارج الملعب، يعمل صلاح على تحسين لياقته البدنية في المنزل الذي يعيش فيه مع زوجته ماجي وابنتيه مكة وكيان، حيث يظهر وهو يتدرب، أوزان حرة، جهاز مشي، دراجة تمرين، أجهزة مقاومة ثابتة.

يستخدم صلاح العلاج بالتبريد وهو علاج بالبرودة الشديدة عند درجة حرارة أقل من 80 درجة مئوية تحت الصفر، وهو يسرع تعافي العضلات بعد التمرين عن طريق تقليل الألم والالتهاب.

قال صلاح في مقابلة مع ليكيب الفرنسية: "منزلي أشبه بالمستشفى، بمجرد أن ينام أطفالي، أتوجه غاليا إلى صالة الألعاب الرياضية لأتدرب على شيء محدد، مثل المرونة أو الحركة، لدرجة أن زوجتي تقول لي، أقضي وقتا مع أجهزتي الرياضية أكثر مما أقضيه معها".

لم يغب محمد صلاح سوى 10 مباريات في الدوري الإنجليزي لمدة 6 مواسم ونصف وهو رقم قياسي للاعب في مركز الهجوم ويستهدف بتدخلات قوية من المدافعين.

ويمارس صلاح تمارين البيلاتس، التي تساعد في تحسين حركته واستعادة قدرته على مرونة حركة الكاحل أو الورك أو العمود الفقري. إلى جانب ذلك يمارس محمد صلاح اليوجا وهي تساعد في تحسين المرونة وقوة الجذع والتحكم في حالته النفسية والعاطفية وتهدئة الجهاز العصبي.

واستلهم صلاح بعض أساليب التأمل والتخيل من مايكل فيليبس السباح التاريخي.

ويولي محمد صلاح التغذية أهمية كبيرة، إذ قال في مقابلة تلفزيونية ردًا على قوة عضلات بطنه:" أقلل تناول الخبز، أو على الأقل أتناول خبز خالي من الجلوتين، وأقلل من منتجات الألبان والجبن، وأركز على الخضروات، وتوقفت عن تناول السكر".

ويدرج محمد صلاح، البروكلي والبطاطا الحلوة والسمك والدجاج والسلطة ضمن قائمته المفضلة بالإضافة إلى السوشي، ويسمح لتناول البيتزا مرة واحدة شهريا، ومرة أخرى للكشري أثناء وجوده في مصر.

اقرأ أيضًا:

الموعد والقناة الناقلة لمباراة الزمالك ومودرن سبورت في الدوري

لاعبة تتعرض للتنمر بسبب "حب الشباب".. ودعم رياضي وسياسي