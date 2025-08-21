"تغيير هجومي كامل".. التشكيل المتوقع للزمالك أمام مودرن سبورت

كتب- محمد خيري:

يستعد الفريق الأول لنادي الزمالك لمواجهة مودرن سبورت، في بطولة الدوري المصري الممتاز.

وتنطلق مباراة الزمالك أمام مودرن سبورت في التاسعة مساء اليوم الخميس، على استاد هيئة قناة السويس، في الجولة الثالثة للدوري المصري.

استقر الجهاز الفني للفريق الأول لنادي الزمالك، على تشكيل الأبيض لمواجهة مودرن سبورت على ضوء المران الأخير..

وخاض الزمالك المران الأخير أمس على ملعب الكلية الحربية، ومنح فيريرا اللاعبين التعليمات النهائية، قبل المباراة الهامة أمام مودرن سبورت.

ووضع المدير الفني البلجيكي اللمسات النهائية على خطة المباراة، ووضح وجود عددا من التغييرات، منها عودة شيكو بانزا وخوان ألفينا في خط الهجوم، والاعتماد على ثلاثي في وسط الملعب في ظل شكوك حول عدم مشاركة نبيل عماد دونجا بسبب الإصابة.

وجاء التشكيل المتوقع كالتالي:

حراسة المرمى: محمد صبحي.

الدفاع: محمود بنتايج - حسام عبد المجيد - محمود الونش - عمر جابر.

الوسط:عبدالله السعيد - محمد شحاتة - ناصر ماهر.

الهجوم: خوان ألفينا - عدي الدباغ - شيكو بانزا.