"كانت مظاهرة حب".. شوبير يعلق على مشهد جنازة والد محمد الشناوي

القاهرة – مصراوي

تحدث الإعلامي أحمد شوبير، حارس مرمى الأهلي ومنتخب مصر السابق، من خلال برنامجه "حارس الأهلي" المذاع عبر قناة النادي الأهلي، عن مشهد جنازة والد الكابتن محمد الشناوي، حارس مرمى الفريق، والتي أُقيمت أمس.

وقال شوبير:"كانت الجنازة بمثابة مظاهرة حب للراحل والد محمد الشناوي، وأيضا لمحمد الشناوي نفسه، حيث شارك أهالي القرية بالكامل في وداع الراحل إلى مثواه الأخير."

وأضاف:"حضر عدد كبير من أهالي القرية، إلى جانب العديد من رموز الوسط الرياضي، لمساندة الكابتن محمد الشناوي في الجنازة ومراسم العزاء، وقد بدت عليه علامات الحزن الشديد."

وتابع:"شهدت الجنازة والعزاء حضور شخصيات بارزة، من بينهم المهندس أحمد مجاهد، رئيس لجنة إدارة اتحاد الكرة السابق، والعميد علاء، مدير أمن النادي الأهلي، والكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي، بالإضافة إلى عدد كبير من زملائه في الوسط الرياضي."

وأوضح شوبير أن:"الجنازة كانت تجسيدا لمشاعر الحب والوفاء، حيث قام شقيق الشناوي بصلاة الجنازة، فيما ظهرت ملامح الحزن بوضوح على وجه الشناوي، وهو أمر طبيعي نظرًا للمكانة الكبيرة التي كان يحظى بها والده بين الناس من حيث السمعة الطيبة والاحترام والتقدير."

واختتم شوبير تصريحاته قائلاً: "الموقف صعب، لكن الشناوي رجل يتحمل المسؤولية دائما، وهو من الشخصيات الطيبة والقوية التي تستطيع تجاوز الأزمات، رغم أن نسيان مثل هذا الحدث ليس سهلًا على أي شخص، لكنها سنة الحياة."