كتب - يوسف محمد:

استقر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بقيادة البلجيكي يانيك فيريرا على قائمة الفريق، استعدادا التي لمواجهة مودرن سبورت غدا، ببطولة الدوري المصري "دوري نايل".

ومن المقرر إقامة مباراة الزمالك أمام مودرن سبورت غدا، في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة على ملعب "هيئة قناة السويس"، ضمن منافسات الجولة الثالثة بالدوري.

وشهدت قائمة الفارس الأبيض للقاء عودة اللاعب الأنجولي شيكو بانزا لقائمة الفريق، بعد استبعاده من مباراة المقاولون الماضية، ببطولة الدوري.

وجاءت قائمة الفارس الأبيض للقاء كالتالي:

حراسة المرمى: محمد صبحي، محمد عواد ومحمود الشناوي.

خط الدفاع: أحمد فتوح، محمود بنتايج، محمود حمدي "الونش"، حسام عبد المجيد، محمد إسماعيل، صلاح مصدق وعمر جابر.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا، محمد شحاتة، محمد السيد، سيف جعفر، ناصر ماهر وعبد الله السعيد، شيكو بانزا، خوان ألفينا بيزيرا وآدم كايد.

خط الهجوم: أحمد شريف، ناصر منسي وعدي الدباغ.

ويذكر أن التعادل السلبي دون أهداف، كان قد حسم نتيجة مباراة الفارس الأبيض أمام نظيره المقاولون، في اللقاء الذي جمع بينهما ضمن منافسات الجولة الثانية بالدوري المصري الممتاز "دوري نايل".

والجدير بالذكر أن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، اختتم تدريباته مساء اليوم على ستاد الكلية الحربية، قبل التوجه إلى الإسماعيلية للانتظام في معسكر مغلق استعدادًا للمباراة.

