كتب - إسلام عمار:

حرص الحكم نادر قمر الدولة، على تقديم واجب العزاء اليوم الأربعاء إلى حارس مرمى النادي الأهلي ومنتخب مصر محمد الشناوي، في وفاة والده السيد الشناوي.

وظهرت علامات الحزن على وجه الحكم نادر قمر الدولة، خلال تقديمه واجب العزاء إلى حارس مرمى الأهلي محمد الشناوي في وفاة والده.

وكان السيد الشناوي والد نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر، رحل عن عالمنا مساء أمس الثلاثاء الموافق 19 أغسطس الجاري، بعد تعرضه لحادث سير على طريق الواحات.

ويتلقى حارس مرمى الأهلي ومنتخب مصر اليوم الأربعاء، واجب العزاء في والده بمركز الحامول التابعة لمحافظة كفر الشيخ.

وشارك عدد من نجوم النادي الأهلي، في عزاء والد محمد الشناوي وعلى رأسهم محمود حسن تريزيجيه، مصطفى شوبير، ياسر إبراهيم وسيد عبد الحفيظ" وغيرهم من نجوم المارد الأحمر.

أقرأ أيضًا:

محمد الشناوي يتلقى واجب عزاء والده بمسقط رأسه في كفر الشيخ (فيديو وصور)

نجم الأهلي السابق: بداية الدوري ليست الأفضل للأحمر.. وريبيرو بلا ملامح فنية