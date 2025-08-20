مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
بطولة الأفروباسكت

كوت ديفوار

96 102
18:00

مالي

الدوري المصري

سيراميكا كليوباترا

2 0
18:00

إنبي

الدوري المصري

وادي دجلة

0 1
21:00

بتروجيت

الدوري المصري

الجونة

0 0
21:00

غزل المحلة

كأس السوبر السعودي

القادسية

1 5
15:00

أهلي جدة

جميع المباريات

إعلان

بمشاعر الحزن..الحكم نادر قمر الدولة يشارك في عزاء والد محمد الشناوي بكفر الشيخ

10:15 م الأربعاء 20 أغسطس 2025
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
    نادر قمر الدولة (1)
  • عرض 4 صورة
    نادر قمر الدولة (2)
  • عرض 4 صورة
    نادر قمر الدولة (3)
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - إسلام عمار:

حرص الحكم نادر قمر الدولة، على تقديم واجب العزاء اليوم الأربعاء إلى حارس مرمى النادي الأهلي ومنتخب مصر محمد الشناوي، في وفاة والده السيد الشناوي.

وظهرت علامات الحزن على وجه الحكم نادر قمر الدولة، خلال تقديمه واجب العزاء إلى حارس مرمى الأهلي محمد الشناوي في وفاة والده.

وكان السيد الشناوي والد نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر، رحل عن عالمنا مساء أمس الثلاثاء الموافق 19 أغسطس الجاري، بعد تعرضه لحادث سير على طريق الواحات.

ويتلقى حارس مرمى الأهلي ومنتخب مصر اليوم الأربعاء، واجب العزاء في والده بمركز الحامول التابعة لمحافظة كفر الشيخ.

وشارك عدد من نجوم النادي الأهلي، في عزاء والد محمد الشناوي وعلى رأسهم محمود حسن تريزيجيه، مصطفى شوبير، ياسر إبراهيم وسيد عبد الحفيظ" وغيرهم من نجوم المارد الأحمر.

أقرأ أيضًا:

محمد الشناوي يتلقى واجب عزاء والده بمسقط رأسه في كفر الشيخ (فيديو وصور)

نجم الأهلي السابق: بداية الدوري ليست الأفضل للأحمر.. وريبيرو بلا ملامح فنية

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

الحكم نادر قمر الدولة عزاء والد الشناوي الأهلي
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان