كتب - نهى خورشيد

علق خالد الغندور نجم الزمالك ومنتخب مصر الأسبق، على مقارنة الميديا و صفحات الأندية بعض اللاعبين بالدولي المصري محمد صلاح جناح ليفربول الإنجليزي.

وكتب الغندور عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك":"تخيلوا لما مو صلاح يكون أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي وهدّاف الدوري 3 مرات، وحصل على الدوري ودوري أبطال أوروبا، وأفضل لاعب أفريقي، ومن أحسن 3 لاعبين في العالم".

وأضاف:"وعندنا على الميديا وصفحات الأندية بيتقارن بلاعيبة من الدوري المصري ويتقال عليهم أسطورة وأفضل منه".

خالد الغندور عن محمد صلاح ومقارنته بأساطير مصر

والجدير بالذكر أن محمد صلاح نجح في حصد جائزة أفضل لاعب بالدوري الإنجليزي عن موسم 2024/25، وذلك خلال حفل توزيع جوائز رابطة اللاعبين المحترفين PFA، والذي أقيم مساء أمس الثلاثاء.

محمد صلاح الد الغندور يفربول لدوري المصري أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي
