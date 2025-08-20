كتب - يوسف محمد:

تمكن فريق سيراميكا كليوباترا، من تحقيق فوزه الأول ببطولة الدوري المصري خلال الموسم الحالي 2025-2026، بعد انتصاره على حساب إنبي.

وحقق فريق سيراميكا كليوباترا، فوزا هاما على حساب إنبي اليوم، بنتيجة هدفين دون مقابل في اللقاء الذي جمع بينهما اليوم، ضمن منافسات الجولة الثالثة بالدوري المصري.

وأحرز ثنائية سيراميكا في اللقاء كلا من، عمرو السولية في الدقيقة 53، إسلام عيسى في الدقيقة 62 من عمر المباراة.

وبهذا الفوز رفع فريق سيراميكا كليوباترا، رصيده من النقاط إلى النقطة رقم 4 في المركز السابع بجدول ترتيب الدوري المصري، فيما توقف رصيد إنبي عند 4 نقاط في المركز الثامن بجدول الترتيب.

وقبل دقائق قليلة من نهاية المباراة، أشهر حكم اللقاء بطاقتين حمراوين، كلا من عمر الجزاء مدافع سيراميكا في الدقيقة 3+90، محمد سمير مدافع إنبي في الدقيقة 5+90.

