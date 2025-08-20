كتب - نهى خورشيد

كشف الدكتور كمال شعيب المستشار القانوني لنادي الزمالك، عن دور فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي في حل أزمة أرض القلعة البيضاء بمنطقة السادس من أكتوبر.

وقال شعيب في تصريحاته عبر راديو صوت الزمالك: "مشروع أرض الزمالك في السادس من أكتوبر حلم لكل جماهير الزمالك وسيتحقق في أقرب وقت ولن يتحول لكابوس".

وأضاف: "فخامة رئيس الجمهورية منح الزمالك مهلة حتى ديسمبر 2026، والمهلة ما زالت سارية، مع توجيهات رئاسية واضحة بمنح الزمالك الأرض".

واختتم المستشار القانوني تصريحاته: "أنا على يقين بأن الدولة المصرية لن ترضى بضياع حلم نادي الزمالك وجماهيره".