كأس السوبر السعودي

القادسية

- -
15:00

أهلي جدة

الدوري المصري

سيراميكا كليوباترا

- -
18:00

إنبي

الدوري المصري

وادي دجلة

- -
21:00

بتروجيت

الدوري المصري

الجونة

- -
21:00

غزل المحلة

دوري أبطال أوروبا

بازل

- -
22:00

كوبنهاجن

دوري أبطال أوروبا

فنربخشة

- -
22:00

بنفيكا

جميع المباريات

"أمر غريب".. رد ناري من الزمالك على بيان وزارة الإسكان بسحب الأرض

12:45 م الأربعاء 20 أغسطس 2025

نادي الزمالك

background

كتب- محمد خيري:

تحدث هشام نصر نائب رئيس نادي الزمالك، عن أزمة قرار سحب أرض النادي بمدينة السادس من أكتوبر وما تبعها من تطورات سريعة.

وكانت وزارة الإسكان، أصدرت بيانا حول الأزمة، مؤكدة أن نادي الزمالك خالف الشروط، ولم يكمل الإنشاءات في المهلة الموضوعة.

وقال نصر في تصريحاته في برنامج زملكاوي أن هناك محادثات قائمة مع وزير الإسكان من أجل مناقشة القرار، مشددًا على أن الحديث عن عدم اكتمال 1% من الإنشاءات في الفرع الجديد أمر غير منطقي على الإطلاق.

وأضاف: "قرار المد الخاص بعامين لإنهاء الإنشاءات يبدأ بعد تاريخ إصدار التراخيص، والملاعب ليس لها تراخيص فكيف تم سحب الأرض".

وتابع: "قرار سحب أرض أكتوبر صدر خلال 24 ساعة فقط، وهو ما يعد أمرًا غريبًا للغاية، خاصة في ظل السرعة الكبيرة في التنفيذ".

وواصل: "لم يتم التواصل معنا لتعديل أي أمور متعلقة بالإنشاءات أو الإجراءات، لكننا في النهاية جاهزون للتفاوض لحل الأزمة".

نادي الزمالك وزارة الإسكان هشام نصر
