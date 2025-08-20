مباريات الأمس
لاعب المقاولون العرب يتعرض لحادث سير والنادي يكشف تفاصيل حالته

07:53 ص الأربعاء 20 أغسطس 2025
القاهرة – مصراوي

أعلن نادي المقاولون العرب غياب لاعبه أمير عابد عن مواجهة فريق حرس الحدود، المقرر إقامتها يوم الخميس 21 أغسطس، ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري المصري الممتاز، وذلك بعد تعرضه لحادث سير.

وكان أمير عابد قد تعرض لحادث مساء الأحد في محيط النادي، عقب مغادرته المران، حيث تم نقله على الفور إلى المستشفى لإجراء الفحوصات الطبية اللازمة والاطمئنان على حالته الصحية.

ونشر النادي بيانًا عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك" أكد فيه أن حالة اللاعب مستقرة، ولا يعاني من أي إصابات خطيرة، سوى بعض الكدمات البسيطة، وأنه يخضع حاليًا للملاحظة الطبية كإجراء احترازي.

كما أوضح البيان أن إدارة النادي والجهاز الفني بقيادة الكابتن محمد مكي يتابعون حالة اللاعب أولاً بأول، مشيرا إلى أن سيارته فقط التي تعرضت لتلفيات كبيرة.

ويستمر اللاعب في المركز الطبي التابع للنادي حتى استكمال كافة الفحوصات والاطمئنان النهائي على سلامته تحسبا لأي مضاعفات.

