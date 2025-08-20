كتب - يوسف محمد:

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لملاقاة نظيره مودرن سبورت غدا الخميس، في إطار منافسات بطولة الدوري المصري "دوري نايل".

ويستضيف ستاد "هيئة قناة السويس"، مباراة الفارس الأبيض أمام نظيره مودرن سبورت غدا الخميٍ، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة الثالثة بالدوري المصري.

ويدخل الفارس الأبيض اللقاء، هو يحتل المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 4 نقاط، يليه فريق مودرن سبورت في المركز السادس بجدول الترتيب بنفس الرصيد من النقاط.

تاريخ مواجهات الزمالك ومودرن سبورت

وتعد هذه هى المواجهة رقم 12 التي تجمع بين فريقي الزمالك مودرن سبورت، في مختلف البطولات، حيث سبق وتواجها معا في 10 مباراة سابقة.

وخلال 11 مباراة سابقة جمعت بين الفريقين، تمكن الفارس الأبيض، من تحقيق الفوز في 7 مباريات وحضر التعادل في 3 لقاءات، تلقى الهزيمة في مباراة واحدة فقط.

وتمكن لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، من تسجيل 17 هدفا في مرمى مودرن سبورت، فيما تلقت شباكهم 11 هدفا.

ويحتل أحمد سيد زيزو لاعب الزمالك السابق والأهلي الحالي، صدارة ترتيب هدافي مواجهات الفريقين معا، برصيد 6 أهداف ويليه سيف الجزيري لاعب الزمالك برصيد 3 أهداف.

وبالعودة إلى تاريخ مواجهات الفريقين معا في بطولة الدوري المصري، فإننا نجد أن الفريقين تواجها معا في 7 مباريات سابقة، حقق خلالهم الزمالك الفوز في 5 لقاءات وتلقى الهزيمة في مباراة وحضر التعادل في مثلها.

ويذكر أن آخر مواجهة جمعت بين الفريقين معا في بطولة الدوري المصري "دوري نايل"، كانت في يناير 2025 وانتهت لصالح مودرن سبورت بهدف دون مقابل.

