"تفوق أبيض وزيزو الهداف".. تاريخ مواجهات الزمالك ومودرن سبورت قبل مباراة الدوري

05:05 ص الأربعاء 20 أغسطس 2025
    الزمالك ومودرن سبورت (12)
    مباراة الزمالك ومودرن في كأس مصر (14)_13
    مباراة الزمالك ومودرن في كأس مصر (15)_14
    مباراة الزمالك ومودرن في كأس مصر (2)_2
    مباراة الزمالك ومودرن في كأس مصر (3)_3
    مباراة الزمالك ومودرن في كأس مصر (6)_6
    مباراة الزمالك ومودرن في كأس مصر (5)_5
    مباراة الزمالك ومودرن في كأس مصر (4)_4
    مباراة الزمالك ومودرن في كأس مصر (16)_15
    الزمالك ومودرن سبورت (10)
    الزمالك ومودرن سبورت (9)
    الزمالك ومودرن سبورت
    الزمالك ومودرن سبورت_10
    الزمالك ومودرن سبورت 2_2
كتب - يوسف محمد:

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لملاقاة نظيره مودرن سبورت غدا الخميس، في إطار منافسات بطولة الدوري المصري "دوري نايل".

ويستضيف ستاد "هيئة قناة السويس"، مباراة الفارس الأبيض أمام نظيره مودرن سبورت غدا الخميٍ، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة الثالثة بالدوري المصري.

ويدخل الفارس الأبيض اللقاء، هو يحتل المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 4 نقاط، يليه فريق مودرن سبورت في المركز السادس بجدول الترتيب بنفس الرصيد من النقاط.

تاريخ مواجهات الزمالك ومودرن سبورت

وتعد هذه هى المواجهة رقم 12 التي تجمع بين فريقي الزمالك مودرن سبورت، في مختلف البطولات، حيث سبق وتواجها معا في 10 مباراة سابقة.

وخلال 11 مباراة سابقة جمعت بين الفريقين، تمكن الفارس الأبيض، من تحقيق الفوز في 7 مباريات وحضر التعادل في 3 لقاءات، تلقى الهزيمة في مباراة واحدة فقط.

وتمكن لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، من تسجيل 17 هدفا في مرمى مودرن سبورت، فيما تلقت شباكهم 11 هدفا.

ويحتل أحمد سيد زيزو لاعب الزمالك السابق والأهلي الحالي، صدارة ترتيب هدافي مواجهات الفريقين معا، برصيد 6 أهداف ويليه سيف الجزيري لاعب الزمالك برصيد 3 أهداف.

وبالعودة إلى تاريخ مواجهات الفريقين معا في بطولة الدوري المصري، فإننا نجد أن الفريقين تواجها معا في 7 مباريات سابقة، حقق خلالهم الزمالك الفوز في 5 لقاءات وتلقى الهزيمة في مباراة وحضر التعادل في مثلها.

ويذكر أن آخر مواجهة جمعت بين الفريقين معا في بطولة الدوري المصري "دوري نايل"، كانت في يناير 2025 وانتهت لصالح مودرن سبورت بهدف دون مقابل.

مباراة الزمالك ومودرن تاريخ مواجهات الزمالك ومودرن سبورت الدوري المصري الزمالك ومودرن سبورت أحمد سيد زيزو
