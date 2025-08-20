أهداف مباراة المصري البورسعيدي وبيراميدز في الدوري (فيديو)

كتب - يوسف محمد:

حسم التعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما، نتيجة مباراة المصري البورسعيدي أمام نظيره بيراميدز، في اللقاء الذي جمع بين الفريقين اليوم، ضمن منافسات الجولة الثالثة بالدوري المصري "دوري نايل".

وأحرز ثنائية بيراميدز في اللقاء كلا من، البرازيلي إيفرتون دا سيلفا في الدقيقة 37 من زمن الشوط الأول، فيستون ماييلي في الدقيقة 68 من عمر المباراة.

وفي المقابل سجل ثنائية المصري البورسعيدي في اللقاء كلا من، عبد الرحيم دغموم في الدقيقة 49 وعمر الساعي في الدقيقة 83 من عمر المباراة.

وبهذه النتيجة رفع فريق المصري رصيده من النقاط إلى النقطة رقم 7 في صدارة جدول ترتيب الدوري المصري، فيما رفع بيراميدز رصيده إلى النقطة رقم 5 في المركز الثاني بجدول الترتيب.

ويستعد فريق بيراميدز لملاقاة نظيره مودرن سبورت يوم الإثنين المقبل الموافق 25 أغسطس الجاري، فيما يستعد لملاقاة حرس الحدود يوم الثلاثاء المقبل الموافق 26 أغسطس الجاري.

