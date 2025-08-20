موعد ومكان عزاء والد محمد الشناوي

يقام عزاء والد محمد الشناوي مساء اليوم الأربعاء، في مدينة الحامول التابعة لمحافظة كفر الشيخ.

ومن المقرر أن تقام صلاة الجنازة ظهر اليوم الأربعاء، بالشرقاوية مركز بيلا محافظة كفر الشيخ.

وتوفى والد الشناوي إثر حادث سيارة على طريق الواحات مساء أمس الثلاثاء، حيث انقلبت بعد الكيلو 292.

وأوضح مصدر "لمصراوي" إن الحادث أسفر عن مصرع والد الشناوي صاحب الـ70 عاما، وتم نقله إلى مستشفى أكتوبر المركزي.