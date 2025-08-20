حرص عدد من نجوم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على نعي محمد الشناوي في وفاة والده مساء أمس الثلاثاء.

ونشر شوبير عبر حسابه الرسمي بمنصة "إنستجرام": "ببالغ الحزن والأسى أنعي بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره والد محمد الشناوي".

وأضاف: "أسأل الله العلي العظيم أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله، وذويه الصبر والسلوان، إنا لله وإنا إليه راجعون".

ونعى ياسر إبراهيم زميله محمد الشناوي في وفاة والده: "ببالغ الحزن والأسى أنعي بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره والد محمد الشناوي، وأسأل الله العلي العظيم أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان".

وجاء نعي كريم الدبيس كالتالي: "إنا لله وإنا إليه راجعون البقاء والدوام لله في وفاة والد محمد الشناوي داعيين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته".

وكتب محمود حسن تريزيجيه: "البقاء والدوام لله وحده ربنا يصبرك يا شناوي ويرحمه إن شاء الله".