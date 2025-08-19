كتبت-هند عواد:

قبل 71 عامًا، في قرية "الشراقوة" بمركز الحامول بمحافظة كفر الشيخ، وُلد الحاج السيد الشناوي، لأسرة بسيطة اجتمعت على حب وتشجيع القلعة الحمراء، حتى أصبح نجله "محمد" حارس مرمى النادي الأهلي.

وُلد الحاج السيد الشناوي في قرية الشراقوة، وعاش في مدينة الحامول طوال حياته، قبل أن يلقى مصرعه في حادث سير مأساوي، مساء الثلاثاء 19 أغسطس، على طريق الواحات.

والد الشناوي وموقفه من انتقال نجله إلى الأهلي

تحدث والد الشناوي، في تصريحات صحفية سابقة، عن كواليس انتقال نجله إلى الأهلي، قائلًا: "انتقال محمد إلى الأهلي؟ جُم البلد هنا 3 أشخاص من الأهلي، كان من بينهم كابتن بدر رجب، ووقّع على طول. إحنا أهلاوية، وعيالي كلهم أهلاوية، مش محتاجة كلام".

وأضاف: "تفتكر إن الشناوي مجالوش عروض كتير؟ لكن فيه التزام... ماقدرتش أبيع، ده طبعنا. الانتماء للنادي لا يحتاج إلى كلام، وإذا حصل العكس كنت هاحس إنها خيانة".

بكاء والد الشناوي بعد تألق نجله

في كأس العالم للأندية عام 2021، حصد الأهلي المركز الثالث بعد الفوز على بالميراس البرازيلي، في مباراة تألق خلالها محمد الشناوي.

وتحدث الراحل عن تلك اللحظة قائلًا: "ابني، ربنا وضعه في هذا المكان لإسعاد الناس، وأنا بكيت لما الأهلي فاز. محمد طول عمره مجتهد، ودعواتنا ليه تنجيه. أكون سعيد لما أشوفه سعيد وبيحرز تقدم في الكورة".

واختتم: "بكينا لما محمد تصدى لضربة الجزاء الأخيرة قدام بالميراس، وقلت: الحمد لله، ابني سبب فرحة جماهير الأهلي. البكاء اتحوّل لفرحة كبيرة، وصفقنا وضحكنا، وكنا بنقول: محمد هيعملها. ووالدته سجدت لله شكرًا بعد الفوز".

