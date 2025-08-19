مباريات الأمس
بكى لفوز الأهلي.. موقف مؤثر لوالد الشناوي قبل وفاته

10:21 م الثلاثاء 19 أغسطس 2025
    والد محمد الشناوي وشقيقه
    وفاة والد الشناوي
كتبت-هند عواد:

لقي السيد الشناوي، والد محمد الشناوي، حارس مرمى النادي الأهلي ومنتخب مصر، مصرعه منذ قليل في حادث سير على طريق الواحات.

وسبق أن تحدث والد الشناوي عن فوز الأهلي بالمركز الثالث في بطولة كأس العالم للأندية، وقال في تصريحات صحفية: "ابني، ربنا وضعه في هذا المكان لإسعاد الناس، وأنا بكيت عندما فاز الأهلي. محمد طول عمره مجتهد، ودعواتنا له تنجيه. أكون سعيدًا عندما أراه سعيدًا ويُحرز تقدمًا في كرة القدم".

واختتم: "بكينا عندما تصدّى محمد لضربة الجزاء الأخيرة أمام فريق بالميراس البرازيلي، وقلت: الحمد لله، ابني سبب في فرحة جماهير الأهلي. البكاء تحوّل إلى فرحة كبيرة، وصفقنا وضحكنا، وكنا نقول: محمد سيفعلها. ووالدته سجدت لله شكرًا عندما فاز الأهلي".

اقرأ أيضًا:

بعد سحب أرض أكتوبر.. بلاغ من مرتضى منصور ضد ممدوح عباس

طارق مصطفى يعلن تشكيل البنك الأهلي أمام كهرباء الإسماعيلية

