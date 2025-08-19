بكى لفوز الأهلي.. موقف مؤثر لوالد الشناوي قبل وفاته

كتبت-هند عواد:

لقي السيد الشناوي، والد محمد الشناوي، حارس مرمى النادي الأهلي ومنتخب مصر، مصرعه منذ قليل في حادث سير على طريق الواحات.

وسبق أن تحدث والد الشناوي عن فوز الأهلي بالمركز الثالث في بطولة كأس العالم للأندية، وقال في تصريحات صحفية: "ابني، ربنا وضعه في هذا المكان لإسعاد الناس، وأنا بكيت عندما فاز الأهلي. محمد طول عمره مجتهد، ودعواتنا له تنجيه. أكون سعيدًا عندما أراه سعيدًا ويُحرز تقدمًا في كرة القدم".

واختتم: "بكينا عندما تصدّى محمد لضربة الجزاء الأخيرة أمام فريق بالميراس البرازيلي، وقلت: الحمد لله، ابني سبب في فرحة جماهير الأهلي. البكاء تحوّل إلى فرحة كبيرة، وصفقنا وضحكنا، وكنا نقول: محمد سيفعلها. ووالدته سجدت لله شكرًا عندما فاز الأهلي".

