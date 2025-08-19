طارق مصطفى يعلن تشكيل البنك الأهلي أمام كهرباء الإسماعيلية

كتب- محمد خيري:

أعلن طارق مصطفى المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادي البنك الأهلي عن تشكيل الفريق فى مواجهة كهرباء الإسماعيلية ضمن مباريات الجولة الثّالثة من عمر مسابقة الدورى المصري الممتاز موسم 2025/2026.

وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد صبحى

خط الدفاع: عمرو الجزار، محمود الجزار، هشام صلاح، أحمد متعب.

خط الوسط: محمود عماد ، محمد بن شرقي ، محمد ابراهيم، مصطفى شلبي.

خط الهجوم: اسامة فيصل، ياو انور.

وجاءت قائمة البدلاء على النحو التالي: عبد العزيز البلعوطي، مصطفى دويدار ، يعقوبو، سعيدو سيمبوري، احمد مدبولي، محمد فتحي، أحمد امين أوفا، احمد النادري، يسري وحيد.