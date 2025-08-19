مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
بطولة الأفروباسكت

كاب فيردي

- -
18:00

تونس

كأس السوبر السعودي

النصر

2 1
15:00

الاتحاد

الدوري المصري

فاركو

- -
18:00

طلائع الجيش

الدوري المصري

المصري

- -
21:00

بيراميدز

الدوري المصري

الإسماعيلي

- -
21:00

الاتحاد السكندري

جميع المباريات

إعلان

طارق مصطفى يعلن تشكيل البنك الأهلي أمام كهرباء الإسماعيلية

05:04 م الثلاثاء 19 أغسطس 2025

فريق البنك الأهلي

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- محمد خيري:

أعلن طارق مصطفى المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادي البنك الأهلي عن تشكيل الفريق فى مواجهة كهرباء الإسماعيلية ضمن مباريات الجولة الثّالثة من عمر مسابقة الدورى المصري الممتاز موسم 2025/2026.

وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد صبحى

خط الدفاع: عمرو الجزار، محمود الجزار، هشام صلاح، أحمد متعب.

خط الوسط: محمود عماد ، محمد بن شرقي ، محمد ابراهيم، مصطفى شلبي.

خط الهجوم: اسامة فيصل، ياو انور.

وجاءت قائمة البدلاء على النحو التالي: عبد العزيز البلعوطي، مصطفى دويدار ، يعقوبو، سعيدو سيمبوري، احمد مدبولي، محمد فتحي، أحمد امين أوفا، احمد النادري، يسري وحيد.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

البنك الأهلي نادي البنك الأهلي كهرباء الإسماعيلية الدوري المصري تشكيل البنك الأهلي
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

مظاهرة أمام سفارة هولندا بالزمالك للتنديد بالاعتداء على سفارة مصر في لاهاي - صور وفيديو
أول رد فعل من مجلس الزمالك بعد سحب أرض أكتوبر
5 ملفات رئيسية على مكتب حسن عبد الله محافظ البنك المركزي