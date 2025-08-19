مباريات الأمس
أول تعليق من إمام عاشور على عودته للتدريبات الجماعية للأهلي

05:00 م الثلاثاء 19 أغسطس 2025
    إمام عاشور يشارك بتدريبات الأهلي
    إمام عاشور يشارك بتدريبات الأهلي
    إمام عاشور يشارك بتدريبات الأهلي
    إمام عاشور يشارك بتدريبات الأهلي (2)
أبدى إمام عاشور لاعب النادي الأهلي سعادته بالعودة مرة أخرى للتدريبات الجماعية لفريقه بعد تعافيه من الإصابة التي كان قد تعرض لها.

إمام عاشور كان قد تعرض لإصابة بكسر في الترقوة خلال الدقائق الأولى من عمر مباراة الأهلي ونظيره إنتر ميامي الأمريكي في الجولة الأولى من كأس العالم للأندية 2025 إذ خضع لعملية جراحية.

ونشر عاشور صورًا له من التدريبات الجماعية للأهلي اليوم الثلاثاء عبر حسابه بانستجرام مُذيلاً إياها بتعليق:"بعد حوالي 64 يومًا من الغياب بسبب الإصابة، النهاردة كان أول تمرين جماعي كامل ليا مع الفريق، كانت فترة صعبة وتحدي كبير بالنسبة ليا، سواء بدنيًا أو نفسيًا — لكن الحمد لله على كل شيء. مبسوط إني رجعت، وإن شاء الله اللي جاي أحسن".

وشهدت الحصة التدريبية مشاركة إمام عاشور لاعب الفريق في أجزاء من المران بدون التحامات قوية وفقًا للرؤية الطبية ويتم تقييم حالته بشكل يومي للاطمئنان على جاهزيته.

ويستعد الأهلي لمواجهة نظيره غزل المحلة عند السادسة من مساء يوم الإثنين الموافق 25 أغسطس ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري.

