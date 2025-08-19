عمرو وردة وطارق حامد أبرزهم.. 20 لاعبًا مصريًا بدون نادٍ

كتب- محمد عبدالهادي:

بعد غلق باب الانتقالات الصيفية في الدوري المصري، برز عدد كبير من اللاعبين المصريين الذين باتوا بلا عقود رسمية (Free Agents) بعد نهاية ارتباطهم بأنديتهم.

ويأتى علي رأس القائمة، اللاعبين الدوليين عمرو وردة ومحمود متولي وأيمن أشرف وطارق حامد وباسم مرسي.

ويقدم "مصراوي" وفقا لموقع "ترانسفير ماركت" الشهير قائمة بأبرز اللاعبين المصريين المتاحين مجانًا في السوق وفقًا لآخر تحديث كالتالي:

1. عمرو وردة – جناح أيسر – 31 عامًا – القيمة السوقية: 600 ألف يورو.

2. طارق حامد – لاعب وسط دفاعي – 36 عامًا –القيمة السوقية 300 ألف يورو.

3. محمود متولي – قلب دفاع – 32 عامًا – 200 ألف يورو.

4. أحمد الشيخ – جناح أيمن – 32 عامًا – 50 ألف يورو.

5. باسم مرسي – مهاجم – 33 عامًا – 50 ألف يورو.

6. بلال مظهر – مهاجم – 21 عامًا – 200 ألف يورو.

7. جبنة – صانع ألعاب – 29 عامًا – 150 ألف يورو – 1 يوليو 2025

8. محمود قاعود – جناح أيمن – 36 عامًا – 100 ألف يورو.

9. محمد بسيوني – ظهير أيمن – 36 عامًا – 75 ألف يورو.

10. ألكسندر جاكوبسن صاحب الجنسية المصرية– جناح أيسر – 31 عامًا – 75 ألف يورو.

11. أيمن أشرف – قلب دفاع – 34 عامًا – 75 ألف يورو.

12. محمد أسامة – وسط ميدان – 25 عامًا – 50 ألف يورو.

13. علاء يحيى – ظهير أيسر – 24 عامًا – 50 ألف يورو.

14. صلاح باشا – مهاجم – 22 عامًا – 50 ألف يورو.

15. محمد رمضان – وسط ميدان دفاعي – 28 عامًا – 50 ألف يورو.

16. وليد عادل – جناح أيمن – 31 عامًا – 50 ألف يورو.

17. محمود البدري – قلب دفاع – 34 عامًا – 50 ألف يورو.

18. محمود وحيد – ظهير أيسر – 31 عامًا – 50 ألف يورو.

19. عصام صبحي – ظهير أيمن – 36 عامًا – 25 ألف يورو.

20. أحمد أيمن جاسر – لاعب وسط دفاعي – 29 عامًا – 25 ألف يورو.

اقرأ أيضًا:

"من تقدم بالبلاغ؟".. الغندور يثير الجدل حول سحب أرض أكتوبر من الزمالك

7 معلومات عن قمة النصر والاتحاد في نصف نهائي كأس السوبر السعودي