مدرب الزمالك السابق: "مفيش أهلاوي هيسمح بسقوط الأبيض"

كتب- محمد خيري:

أكد أيمن الرمادي المدير الفني السابق لفريق الزمالك، أنه لا يوجد أي أهلاوي يسمح بسقوط الزمالك.

وقال الرمادي في تصريحات مع سهام صالح لبرنامج الكلاسيكو على قناة أون: "مفيش أي أهلاوي سيسمع أن الزمالك يقع ، الزمالك من أكبر القلاع في مصر".

وأضاف: "مفيش أهلاوي سيكون سعيدا بسقوط نادي الزمالك، والمناوشات بين الجمهورين هي لا ترتقي لحد الشماتة".

وواصل: "الزمالك في هذه الفترة يمر بحالة من الاستقرار ولكن أزمة سحب الأرض ستشكل أزمة كبرى للغاية لنادي الزمالك".

وأكمل: "نادي الزمالك كان ينص على تجديد العقد لموسم آخر لكن بموافقة الطرفين، وعقب نهائي كأس مصر أمام بيراميدز كان هناك رغبة متبادلة بيني وبين إدارة النادي على عدم تجديد العقد للرغبة في التغيير".

وأوضح: "المنظومة التي استحدثها نادي الزمالك بقيادة جون إدوارد كمدير رياضي وراء رحيلي عن نادي الزمالك".

واختتم تصريحاته: "لا يوجد أي تجني من طرف على الآخر في قصة رحيلي عن نادي الزمالك، والرحيل كان هناك رغبة متبادلة بين الطرفين".