"خاف من الالتحام".. شوبير يكشف 5 غيابات تضرب الأهلي وموقف إمام عاشور

كتب- محمد خيري:

كشف الإعلامي أحمد شوبير، غياب 5 لاعبين عن مباراة الأهلي المقبلة أمام غزل المحلة في بطولة الدوري المصري الممتاز.

وقال أحمد شوبير، في برنامجه الإذاعي "مع شوبير": "محمد هاني سيغيب عن مباراة غزل المحلة بسبب الطرد، وأيضًا تأكد غياب ياسر إبراهيم بسبب إصابته بشد، وهناك احتمالية غيابه عن مباراة بيراميدز بشدة".

وأوضح: "تأكد غياب ياسين مرعي عن مباراة المحلة وبيراميدز وعن المنتخب الوطني، حيث كانت هناك حالة إعجاب شديدة من جانب حسام حسن، وكان يتابعه بقوة، لكنه أصيب بمزق في الخلفية وسيغيب لمدة شهر على الأقل".

وتابع: محمد شكري شعر قبل المباراة الماضية أمام فاركو بثقل في الأمامية، وأجرى اختبارا طبيا وتأكد من سلامته، وخلال المباراة ريبيرو طلب منه التسخين للمشاركة في المباراة ولكنه شعر مرة أخرى ببعض الآلام وأبلغ الطبيب".

وأوضح: "شكري أجرى أشعة، وتم تحديد الإصابة بأنه يعاني من شد قوي، وسيغيب على الأقل لمدة ثلاث أسابيع، وتأكد غيابه عن مباراة المحلة ومحتمل أن يغيب عن مباراة بيراميدز".

واختتم شوبير تصريحاته: "إمام عاشور خاض مران الأمس ولكن دون احتكاك مع اللاعبين، تمرن منفردًا خوفًا عليه، ولكن إذا لم يشارك في وسط التدريبات مع اللاعبين الأيام المقبلة، فلن يشارك في مباراة غزل المحلة".