شهد ملف فرع نادي الزمالك في منطقة السادس من أكتوبر تحولاً في شهر أبريل الماضي حين بدأت أعمال الحفر بصورة فعلية بالأرض الذي ظلتّ مهددة طيلة السنوات الماضية بالسحب ثم استعادتها لأكثر من مرة في ظل عدم إكمال الإنشاءات خلال الفترة التي تُحدد بالتعاون مع وزارة الإسكان.

وهو الخبر الذي طال انتظاره من قِبل جماهير نادي الزمالك في ظل امتلاك الغريم الأهلي أكثر من فرع وعمله على بناء ستاد خاص به في حين يمتلك الزمالك فرعًا وحيدًا وهو مقره في منطقة ميت عقب بالمهندسين.

حسابات نادي الزمالك وقناته الرسمية أخذت تعرض لقطات لعمل الشركة المنفذة للمشروع والإنشاءات التي تتم بداخله حتى يتم نقل تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بنهاية العام الجاري أو مطلع العام القادم 2026 على أقصى تقدير، بحسب تصريحات هشام نصر نائب رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك.

وكانت بداية العمل بفرع السادس من أكتوبر بعض الملاعب لفريق الكرة الأول والناشئين والألعاب الأخرى على أن تصبح جاهزة لتتدرب عليها الفرق في الموعد الذي أعلنه هشام نصر، بعدما حصلوا على التراخيص بالإنشاءات الجديدة للنادي.

ولكن خلال الساعات الماضية كشف هشام نصر عن موقف مفاجيء تعرض له مشروع فرع الزمالك بمنطقة السادس من أكتوبر بعدما طالبت وزارة الإسكان القائمين على الأعمال بالخروج من الموقع بشكل مفاجئ، على الرغم من امتلاك النادي التراخيص القديمة التي تتيح له استكمال المشروع، حسب تأكيده.

وأضاف نصر في تصريحات لفضائية المحور: "لدينا خطاب رسمي من وزارة الإسكان بمد مهلة تعديل التراخيص لمدة عام كامل، وهو ما جعلنا نعمل في الموقع بشكل قانوني، لكننا فوجئنا بقرار السحب وإيقاف العمل اليوم وكنا نسعى لاستغلال المهلة القانونية لاستكمال فرع أكتوبر".

التنفيذ الفعلي لمشروع فرع منطقة 6 أكتوبر لنادي الزمالك ضمن قائمة وعود المجلس الحالي للزمالك الذي أعلن ظهور الفرع خلال أول 18 شهرًا من انتخابهم ـ وهو ماحدث في أبريل الماضي ـ.

اللجنة المشرفة على انتخابات نادي الزمالك كانت قد أعلنت يوم 20 أكتوبر 2023 فوز حسين لبيب وقائمته برئاسة وعضوية مجلس إدارة القلعة البيضاء ـ منذ قرابة 22 شهرًا ـ.

ولا يعد مشروع فرع منطقة 6 أكتوبر للزمالك جديدًا بل شهد تطورات كثيرة وتعمل العمل على تصاميم له بالمجلس الماضي برئاسة مرتضى منصور.