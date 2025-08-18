كتب - يوسف محمد:

استقر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز بقيادة الكرواتي كرونوسلاف يورتشيتش المدير الفني للفريق، على قائمة الفريق لمواجهة المصري البورسعيدي بالدوري المصري.

ويلاقي فريق بيراميدز نظيره المصري، في تمام الساعة التاسعة من مساء يوم غد الثلاثاء على ستاد "السويس الجديد"، ضمن منافسات الجولة الثالثة بالدوري المصري "دوري نايل".

وجاءت قائمة بيراميدز لمباراة المصري كالتالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي - محمود جاد وزياد هيثم.

خط الدفاع: محمود مرعي - أحمد سامي - أسامة جلال - طارق علاء - كريم حافظ - محمد الشيبي ومحمد حمدي.

خط الوسط: أحمد توفيق - محمود دونجا - مهند لاشين - عبد الرحمن مجدي - أحمد عاطف قطة - مصطفى زيكو - إيفرتون داسيلفا - محمد رضا بوبو ومحمود زلاكة.

خط الهجوم: دودو الجباس - يوسف أوباما - فيستون ماييلي ومروان حمدي.

ويغيب عن فريق بيراميدز في اللقاء كلا من وليد الكرتي لاعب الوسط وبلاتي توريه، بسبب الإيقاف، بالإضافة إلى مصطفى فتحي بسبب الإصابة.

ويذكر أن فريق بيراميدز يدخل اللقاء وهو يحتل المركز السابع بجدول الترتيب برصيد 4 نقاط من مباراتين، فيما يأتي فريق المصري في المركز الأول بجدول الترتيب برصيد 6 نقاط من نفس عدد المباريات.

