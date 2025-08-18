مصدر يوضح لمصراوي سبب غياب لاعب الأهلي عن التدريبات

القاهرة ـ مراسل مصراوي:

كشف مصدر عن سبب غياب مدافع النادي الأهلي ياسين مرعي عن التدريبات الجماعية للفريق مساء اليوم الإثنين تحضيراً لمواجهة غزل المحلة.

ويستعد فريق الأهلي لمواجهة نظيره غزل المحلة يوم الإثنين الموافق 25 أغسطس ضمن منافسات الجولة الرابعة.

وأوضح المصدر ذاته في تصريحاته خاصة لمصراوي مساء اليوم أن ياسين مرعي يغيب غاب عن التدريبات بعدما شعر بشد في العضلة الخلفية.

ونوه المصدر إلى أن ياسين مرعي قد خضع لأشعة للإطمئنان على العضلة الخلفية على أن تحدد النتائج موقف اللاعب من المباراة المقبلة.

وكان اللاعب قد اشتكى من آلام في العضلة الخلفية بعد مباراة فاركو التي فاز بها الأهلي برباعية مقابل هدف ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري.

اقرأ أيضًا:

شركة تذكرتي تعلن رد قيمة تذاكر الجماهير لمباراة الزمالك ومودرن سبورت

مدرب مصطفى محمد في نانت يشيد به.. هل تكون بداية جديدة للاعب؟