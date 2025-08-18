كتب ـ مصطفى الجريتلي:

كشف محمد عادل فتحي، عضو مجلس إدارة المقاولون العرب، عن تفاصيل الحادث المروع الذي تعرض له لاعب فريقهم أمير عابد وتطورات الحالة الصحية للاعب.

وأوضح فتحي خلال تصريحات صحفية اليوم الإثنين أن اللاعب تعرض لحادث السير في محيط النادي بعد مغادرته مساء أمس الأحد، مشيرًا إلى أن اللاعب يخضع حاليًا للملاحظة والمزيد من الفحوصات تحسبًا لأي مضاعفات قد تحدث، قبل مغادرته المركز الطبي للمقاولون العرب.

وأشار عضو مجلس إدارة المقاولون العرب إلى أن مجلس إدارة النادي يتابع تطورات الحادث وكافة أعضاء الجهاز الفني بقيادة محمد مكي، منوهًا إلى أن اللاعب لا يعاني حاليًا من أي إصابات خطيرة.

ومن جانبه قال طلعت محرم، القائم بأعمال مدير الكرة بالمقاولون، أنه يتواجد مع أمير عابد وأن حالة اللاعب جيدة باستثناء بعض الكدمات، مشيرًا إلى أن سيارته فقط التي تعرضت لتلفيات كبيرة.

وأشار محرم خلال تصريحات صحفية له إلى أن الحادث وقع في محيط النادي بمدينة نصر، وتم نقله على الفور للمركز الطبي للمقاولون العرب حيث يتواجد تحت الملاحظة للاطمئنان عليه بصورة نهائية تحسبا لأي مضاعفات.

المقاولون العرب كان قد تعادل سلبيًا مع نظيره الزمالك مساء يوم السبت الماضي ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري فيما يستعد لمواجهة نظيره حرس الحدود في الجولة الثالثة مساء يوم الخميس المقبل.

