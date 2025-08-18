إعلان ملعب مباراة مودرن سبورت والزمالك بعد غلق ستاد القاهرة

كتب ـ مصطفى الجريتلي:

أعلن رابطة الأندية المحترفة المصرية عن الملعب الذي سيستضيف مباراة مودرن سبورت ونظيره الزمالك بعد غلق ستاد القاهرة.

وأشارت رابطة الأندية المحترفة، عبر بيان رسمي صادر اليوم الإثنين، إلى أن مباراة مودرن سبورت والزمالك ستقام على ستاد هيئة قناة السويس بدلاً من ستاد القاهرة.

ومن المقرر أن يلتقي فريق مودرن سبورت نظيره الزمالك عند التاسعة من مساء يوم الخميس المقبل ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري.

فريق مودرن سبورت استهل مشواره في الموسم الجاري من الدوري بالتعادل بهدفين لمثلهما أمام الأهلي ثم الفوز على الاتحاد السكندري بثنائية مقابل هدف.

وعلى الجانب الآخر فاز الزمالك في الجولة الأولى على نظيره سيراميكا كليوباترا بهدفين نظيفين ثم تعادل سلبيًا أمام المقاولون العرب.

اقرأ أيضًا:

"رسالة لزوجها".. آخر ما كتبته اللاعبة دينا علاء قبل وفاتها





"ما السبب؟".. رد حاسم من لجنة الحكام على طلب الأهلي بإيقاف معروف