مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
بطولة الأفروباسكت

السنغال

- -
21:00

جنوب السودان

الدوري الإنجليزي

ليدز يونايتد

- -
22:00

ايفرتون

الدوري الإسباني

إلتشي

- -
22:00

ريال بيتيس

جميع المباريات

إعلان

إعلان ملعب مباراة مودرن سبورت والزمالك بعد غلق ستاد القاهرة

06:13 م الإثنين 18 أغسطس 2025

جانب من لقاء الزمالك وفيوتشر

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب ـ مصطفى الجريتلي:

أعلن رابطة الأندية المحترفة المصرية عن الملعب الذي سيستضيف مباراة مودرن سبورت ونظيره الزمالك بعد غلق ستاد القاهرة.

وأشارت رابطة الأندية المحترفة، عبر بيان رسمي صادر اليوم الإثنين، إلى أن مباراة مودرن سبورت والزمالك ستقام على ستاد هيئة قناة السويس بدلاً من ستاد القاهرة.

ومن المقرر أن يلتقي فريق مودرن سبورت نظيره الزمالك عند التاسعة من مساء يوم الخميس المقبل ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري.

فريق مودرن سبورت استهل مشواره في الموسم الجاري من الدوري بالتعادل بهدفين لمثلهما أمام الأهلي ثم الفوز على الاتحاد السكندري بثنائية مقابل هدف.

وعلى الجانب الآخر فاز الزمالك في الجولة الأولى على نظيره سيراميكا كليوباترا بهدفين نظيفين ثم تعادل سلبيًا أمام المقاولون العرب.

اقرأ أيضًا:
"رسالة لزوجها".. آخر ما كتبته اللاعبة دينا علاء قبل وفاتها

"ما السبب؟".. رد حاسم من لجنة الحكام على طلب الأهلي بإيقاف معروف

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

الزمالك ضد مودرن سبورت الزمالك ملعب مباراة الزمالك ومودرن سبورت رابطة الأندية المحترفة
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

ارتباك ما بعد القانون.. كيف يتعامل مؤجرو ومستأجرو الإيجار القديم؟