مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الإنجليزي

تشيلسي

0 0
16:00

كريستال بالاس

الدوري الإنجليزي

مانشستر يونايتد

- -
18:30

أرسنال

الدوري الإسباني

اسبانيول

- -
22:30

اتلتيكو مدريد

جميع المباريات

إعلان

مصدر يكشف لمصراوي أول تحرك من الزمالك بعد بيان أحمد فتوح

04:54 م الأحد 17 أغسطس 2025
  • عرض 7 صورة
  • عرض 7 صورة
    أحمد فتوح
  • عرض 7 صورة
    أحمد فتوح ومحمد صبحي من مباراة أبو قير للأسمدة
  • عرض 7 صورة
    أحمد فتوح من تدريبات الزمالك اليوم
  • عرض 7 صورة
    ظهور أحمد فتوح في تدريبات الزمالك
  • عرض 7 صورة
    ظهور أحمد فتوح في تدريبات الزمالك (1)
  • عرض 7 صورة
    أحمد فتوح
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

القاهرة ـ مراسل مصراوي:

كشف مصدر عن ردة فعل مسؤولي نادي الزمالك والجهاز الفني لفريق الكرة بعد بيان الاعتذار الذي نشره الظهير الأيسر للفريق أحمد فتوح عبر حساباته بمنصات التواصل الاجتماعي.

أحمد فتوح اعتذر عبر بيان رسمي عما بدر منه في الفترة الماضية ما دفع المدير الرياضي للنادي جون إدوارد بالتنسيق مع مدير الكرة عبدالناصر محمد لإبعاده عن التدريبات الجماعية والتدرب منفردًا بجانب غرامة مالية، للاطلاع على بيان اعتذار اللاعب.. اضغط هنا

وأشار المصدر ذاته في تصريحات خاصة إلى أن هناك اتجاه بالزمالك لرفع العقوبة من على أحمد فتوح بعد اعتذاره والسماح له بالمشاركة من جديد في التدريبات الجماعية.

وأتم المصدر تصريحاته بالتنويه إلى أن مشاركة أحمد فتوح بالمباريات المقبلة مع الزمالك سيكون حسب وجهة نظر المدير الفني للفريق يانيك فيريرا.

يستعد فريق الزمالك لمواجهة نظيره مودرن سبورت عند التاسعة من مساء يوم الخميس المقبل ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري المصري.

اقرأ أيضًا:
"المدرب هو السبب".. أول تعليق من حازم إمام بعد تعادل الزمالك والمقاولون

بيان ناري.. أول تعليق من انفانتينو على واقعة العنصرية بمباراة ليفربول وبورنموث

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

أحمد فتوح نادي الزمالك بيان فتوح موعد مباراة الزمالك وموردن سبورت
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

سحب الرخصة بهذه الحالة.. ماذا نعرف عن نظام النقاط المرورية الجديد؟
إسرائيل تشتعل.. طوفان مظاهرات لإنهاء الحرب واشتباكات واعتقالات واسعة -صور