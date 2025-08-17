مصدر يكشف لمصراوي أول تحرك من الزمالك بعد بيان أحمد فتوح

القاهرة ـ مراسل مصراوي:

كشف مصدر عن ردة فعل مسؤولي نادي الزمالك والجهاز الفني لفريق الكرة بعد بيان الاعتذار الذي نشره الظهير الأيسر للفريق أحمد فتوح عبر حساباته بمنصات التواصل الاجتماعي.

أحمد فتوح اعتذر عبر بيان رسمي عما بدر منه في الفترة الماضية ما دفع المدير الرياضي للنادي جون إدوارد بالتنسيق مع مدير الكرة عبدالناصر محمد لإبعاده عن التدريبات الجماعية والتدرب منفردًا بجانب غرامة مالية، للاطلاع على بيان اعتذار اللاعب.. اضغط هنا

وأشار المصدر ذاته في تصريحات خاصة إلى أن هناك اتجاه بالزمالك لرفع العقوبة من على أحمد فتوح بعد اعتذاره والسماح له بالمشاركة من جديد في التدريبات الجماعية.

وأتم المصدر تصريحاته بالتنويه إلى أن مشاركة أحمد فتوح بالمباريات المقبلة مع الزمالك سيكون حسب وجهة نظر المدير الفني للفريق يانيك فيريرا.

يستعد فريق الزمالك لمواجهة نظيره مودرن سبورت عند التاسعة من مساء يوم الخميس المقبل ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري المصري.

اقرأ أيضًا:

"المدرب هو السبب".. أول تعليق من حازم إمام بعد تعادل الزمالك والمقاولون





بيان ناري.. أول تعليق من انفانتينو على واقعة العنصرية بمباراة ليفربول وبورنموث



