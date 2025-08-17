مباريات الأمس
اعتذار خاص للوالد.. فتوح يطلب الغفران من جماهير الزمالك برسالة مؤثرة

04:41 م الأحد 17 أغسطس 2025

أحمد فتوح

كتب- محمد خيري:

قدم أحمد فتوح لاعب الفريق الأول لنادي الزمالك، اعتذاره على ما بدر منه في الفترة الماضية، بعدما قرر جون إدوارد إيقافه، على خلفية غيابه عن معسكر الإعداد وحضوره إحدى الحفلات.

وكتب أحمد فتوح عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "أتقدم لجماهيرنا الرائعة الوفية ومجلس الإدارة الموقر والمدير الرياضي المحترم وزملائي المخلصين بكامل الاعتذار عما بدر مني في حق نادينا الكبير العظيم".

وأضاف: "وحق نفسي وأعد الجميع بانني ساكون عند حسن ظنكم واعلم أن الغفران لن يغير الماضي بعد أن شعرت بالسوء لكنه سيعطني فرصة أفضل لتحسين المستقبل وتعويض ما فاتني".

واختتم تصريحاته: "وأقسم بوعدي لكم بهذا وسأبذل كل الجهد من أجل اسعادكم ونحن في أمس الحاجة إلى دعمكم وشكري الخاص لمدير الكرة الوالد الذي تحمل الكثير من أجلي".

