كتب- محمد خيري:

وجه الإعلامي، خالد الغندور، نجم الزمالك السابق، رسالة قوية، عقب تعادل الأبيض أمام المقاولون العرب في بطولة الدوري المصري الممتاز.

وكتب خالد الغندور عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "لما أي فريق بيلعب بقول الحقيقة من خلال الملعب والمباراة الزمالك كان سئ والمقاولون عمل مباراة كبيرة جدا عكس فاركو اللي كان تقريبا غايب عن اللقاء".

وأضاف: "وأخيرا الزمالك و مدربه ولاعيبيه تعادلوا زي ما الأهلي الأقوى سكواد تعادل مع مودرن وهي دي الكورة".

وتعادل فريق الزمالك مع المقاولون العرب بدون أهداف في المباراة التي أقيمت بينهما على ستاد القاهرة الدولي في الجولة الثانية لمسابقة الدوري الممتاز.

ورفع الزمالك رصيده بهذا التعادل إلى 4 نقاط، عقب الفوز في الجولة الأولى على سيراميكا كليوباترا بهدفين، والتعادل مع المقاولون سلبيا في الجولة الثانية.