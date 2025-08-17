الأهلي يعلن ضم لاعبة فريق برينتفورد الإنجليزي

كتب ـ مصطفى الجريتلي:

أعلن شادي محمد، نائب المدير الرياضي لقطاع كرة القدم النسائية بالنادي الأهلي، التعاقد مع حارسة المرمى عزة الفولي لتدعيم صفوف الفريق الأول خلال الفترة المقبلة.

وأوضح شادي عبر تصريحات أوردها الموقع الرسمي للنادي الأهلي اليوم الأحد أن اللاعبة وقعت على عقود انضمامها للفريق لمدة أربعة مواسم مقبلة وتم الانتهاء من كافة ‏الإجراءات الخاصة بقيدها في قائمة الفريق للموسم الجديد.

وسبق وارتدت الفولي صاحبة الـ 21 عامًا قميص نادي برينتفورد لمدة موسمين كما ارتدى الموسم الماضي قميص نادي زد.

وكانت فترة القيد بالانتقالات الصيفية للكرة النسائية قد أُغلق بابها عند منتصف ليل اليوم الأحد.

يذكر أن النادي الأهلي قد توّج الموسم الماضي بلقب كأس مصر للسيدات كأول ألقابه.

