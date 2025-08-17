

شهدت الساحة الرياضية العديد من الأحداث، خلال الساعات الماضية، قد يكون فاتك بعضها، أبرزه لقطة غريبة من حسام عبد المجيد خلال مباراة الزمالك والمقاولون العرب وقصة كفاح عصام الحضري.

ونشر موقع مصراوي عددا من الأخبار، خلال الساعات القليلة الماضية، نعرض لكم أهمها:

"يغنيان".. 5 صور لإمام عاشور ومروان عطية في السيارة

شارك إمام عاشور نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر، عدد من الصور له رفقة زميله بالفريق مروان عطية، عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام"، لمشاهدتها.. اضغط هنا





صدفة وحب من أول نظرة.. 25 صورة وقصة حب نور الشربيني وزوجها عمرو الحلو



داخل قصة حب نور الشربيني، نجمة الإسكواش المصرية والمصنفة الأولى عالمياً، وزواجها من عمرو الحلو أخصائي تجميل وزراعة الأسنان، مشهدٌ سينمائي رآه الكثير من قبل، للتعرف على تفاصيل قصة حبهما.. اضغط هنا





أول تعليق من فيريرا بعد تعادل الزمالك والمقاولون العرب



علق البلجيكي يانيك فيريرا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على تعادل فريقه مع المقاولون العرب أمس الجمعة، في اللقاء الذي جمع بينهما في الدوري المصري "دوري نايل"، للاطلاع على التصريحات.. اضغط هنا





10 صور لتصرف غريب من حسام عبد المجيد في مباراة الزمالك والمقاولون العرب



خطف حسام عبد المجيد مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك الأنظار، خلال مباراة فريقه أمام المقاولون العرب أمس ببطولة الدوري المصري "دوري نايل"، لمشاهدة اللقطة.. اضغط هنا





"غسلت هدومي في الترعة واشتراني مركز شباب بـ 3 آلاف".. قصة عصام الحضري أيام "الكحرتة"



سرد عصام الحضري في ظهوره ببرنامج اللعيب المذاع على شاشة قناة إم بي سي مصر، عن بدايات مسيرته في كرة القدم وأوقاته الصعبة، لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

تامر عبد الحميد يوجه انتقادات قوية للزمالك بعد التعادل مع المقاولون العرب

انتقد تامر عبد الحميد دونجا نجم الزمالك السابق، أداء الفارس الأبيض خلال مباراته أمام المقاولون العرب، والتي انتهت بالتعادل السلبي في الجولة الثانية من الدوري المصري الممتاز، للاطلاع على التصريحات.. اضغط هنا

الأهلي يعلن تفاصيل إصابة محمد علي بن رمضان لاعب الفريق



كشف أحمد جاب الله طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تفاصيل الإصابة التي تعرض لها لاعب الفريق محمد علي بن رمضان، خلال مباراة المارد الأحمر أمام فاركو يوم الجمعة الماضي بالدوري، للاطلاع على التفاصيل.. اضغط هنا





"محدش يقدر يمنعني".. طارق سليمان يعلق على أزمة تعليقه على أداء حراس الأهلي وشوبير يتحمل هدف فاركو



أكد طارق سليمان، مدرب حراس مرمى فريق المقاولون العرب، أن فريقه قدم مباراة قوية أمام الزمالك واستحق التعادل والحصول على نقطة مهمة في لقاء الجولة الثانية ببطولة الدوري المصري الممتاز، للاطلاع على التصريحات.. اضغط هنا





اشتراه عام 2008.. أبرز المعلومات عن مالك نادي مانشستر سيتي بالدوري الإنجليزي



يُعتبر نادي مانشستر سيتي أحد أبرز الأندية التي جمعت بين عراقة التاريخ وقوة الاستثمار الحديث، إذ تأسس عام 1880 باسم "سانت مارك" قبل أن يتحول إلى اسمه الحالي عام 1894، للاطلاع على المزيد من المعلومات عن مالكه.. اضغط هنا





تكريم خاص من لويس دياز لديوجو جوتا في مباراة بايرن ميونخ وشتوتجارت



لم ينسى الأورجوياني لويس دياز مهاجم بايرن ميونخ الحالي وليفربول السابٌ، زميله الراحل في الريدز ديوجو جوتا، الذي رحل عن عالمنا في يوليو الماضي، لمشاهدة الصور.. اضغط هنا



