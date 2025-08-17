مباريات الأمس
"مش قادر أنطقها".. ميدو يفتح النار على فيريرا بعد تعادل الزمالك: بلاش فتي

10:26 ص الأحد 17 أغسطس 2025
background

كتب- محمد خيري:

فتح أحمد حسام ميدو، نجم الزمالك السابق، النار على يانيك فيريرا، المدير الفني لفريق الزمالك، عقب تعادل الأبيض أمام المقاولون العرب في الدوري.

وتعادل فريق الزمالك مع المقاولون العرب بدون أهداف في المباراة التي أقيمت بينهما على ستاد القاهرة الدولي في الجولة الثانية لمسابقة الدوري الممتاز.

وكتب "ميدو" عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "اي مدرب يبدأ بدونجا في تشكيل الزمالك تعرف انه مدرب مابيعرفش يقيم اللاعيبه كويس".

وأكمل: "أي مدرب يبدأ بناصر ماهر وينج رايت بالذات بعد ماتش سيراميكا تعرف انه مش عايش معانا".

وتابع: "أحمل ضياع نقطتين مهمين جدا لمدرب الزمالك وبصراحة كلمة فيريرا مش قادر انطقها.. خسارة عدم استغلال الانطلاقة الجيدة للفريق أمام سيراميكا".

وأوضح: "الدوري لسه طويل بس منافسين ⁧‫الزمالك‬⁩ شرسين وما بيضيعوش نقاط بسهولة والموسم ده مش محتاج أخطاء زي الأخطاء اللي حصلت امبارح .. ألعب بتشكيل صح وبلاش فتي".

الزمالك ميدو أخبار الزمالك نادي الزمالك فريق الزمالك
