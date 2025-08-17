مباريات الأمس
"تواجد شيكابالا وحسام حسن".. ملخص مباراة الزمالك والمقاولون العرب في الدوري المصري (صور وفيديو)

02:02 ص الأحد 17 أغسطس 2025
كتب - يوسف محمد:

حسم التعادل السلبي دون أهداف نتيجة مباراة الزمالك أمام المقاولون العرب، في اللقاء الذي جمع بينهما أمس، ضمن منافسات الجولة الثانية ببطولة الدوري المصري "دوري نايل".

ورفع نادي الزمالك بالتعادل أمام المقاولون العرب، رصيده من النقاط إلى النقطة رقم 4 في المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري المصري "دوري نايل"، فيما تمكن المقاولون العرب من الحصول على النقطة الأولى له في الموسم.

وشهدت مباراة الزمالك والمقاولون العرب تواجد نجم الزمالك السابق محمود شيكابالا، في مدرجات ملعب القاهرة الدولي، لدعم لاعبي الفارس الأبيض في المباراة، بالإضافة إلى حضور حسام حسن المدير الفني للمنتخب الوطني اللقاء أيضًا لمتابعة لاعبي الفريقين.

ولم تشهد أحداث الشوط الأول من مباراة الزمالك والمقاولون العرب، الكثير من الفرص الخطيرة من الجانبين، اكتفى الفريقين بتبادل السيطرة على الكرة في وسط الملعب، إلا أن الاستحواذ كان يميل بنسبة كبيرة للزمالك.

ومع بداية الشوط الثاني من المباراة، بشكل خاص بحلول الدقيقة 54 كان الزمالك قريب من تسجيل الهدف الأول في المباراة، بعدما مرر عمر جابر كرة بينية خلف مدافعي المقاولون لعدي الدباغ مهاجم الأبيض، ولكنها طالت من أمام الدباغ لتخرج إلى ركلة مرمى.

وطالب لاعبو الزمالك بالحصول على ركلة جزاء، في الدقيقة 63 بعد تسديدة من خوان ألفينا الذي نجح في تخطي أكثر من لاعب من المقاولون العرب، لكن كرته اصطدمت بدفاعات المقاولون العرب، إلا أن حكم المباراة لم يحتسب مخالفة.

وظهر المقاولون العرب بكرة خطيرة في الدقيقة 71 من عمر المباراة، بعد رأسية من إبراهيم القاضي مدافع ذئاب الجبل، كادت أن تعانق شباك محمد صبحي حارس الزمالك، لكنها تصطدم بالشباك الخارجية.

وعند الدقيقة 80، كاد عبد الله السعيد يخطف الهدف الأول للزمالك بعد رأسية من داخل منطقة جزاء المقاولون، لكنها خرجت أعلى مرمى الحارس محمود أبو السعود حارس مرمى المقاولون.

وقبل ثوانٍ قليلة من إطلاق حكم المباراة صافرة نهاية اللقاء، كاد محمود حمدي الونش مدافع الزمالك، من تسجيل هدف فوز الفارس الأبيض بالقاء، بعد رأسية من داخل منطقة جزاء الفارس الأبيض ولكنها تخرج أعلى المرمى، لينتهي اللقاء بالتعادل السلبي.

