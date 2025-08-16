كتب - يوسف محمد:

حسم التعادل السلبي دون أهداف أمس، نتيجة مباراة الزمالك أمام نظيره المقاولون العرب، في اللقاء الذي جمع بين الفريقين، ضمن منافسات الجولة الثانية ببطولة الدوري المصري "دوري نايل".

كما شهدت مباريات الجولة ذاتها، تحقيق فريق إنبي الفوز على حساب وادي دجلة بهدف دون مقابل، فيما حسم التعادل السلبي نتيجة مباراة سموحة وغزل المحلة.

وبنهاية مباريات اليوم الثاني من الجولة الثانية بالدوري المصري، يستمر فريق المصري البورسعيدي في صدارة جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 6 نقاط من مباراتين، يليه الأهلي برصيد 4 نقاط من نفس عدد المباريات.

جدول ترتيب الدوري المصري بعد نهاية مباريات اليوم الثاني بالجولة الثانية

1- المصري البورسعيدي، مباراتين، 6 نقاط

2- الأهلي، مباراتين، 4 نقاط

3- زد، مباراتين، 4 نقاط

4- الزمالك، مباراتين، 4 نقاط

5- فيوتشر، مباراتين، 4 نقاط

6- إنبي، مباراتين، 4 نقاط

7- بيراميدز، مباراتين، 4 نقاط

8- الجونة، مباراة وحيدة، 3 نقاط

9- حرس الحدود، مباراة وحيدة، 3 نقاط

10- بتروجيت، مباراتين، نقطتين

11- سموحة، مباراتين، نقطتين

12- غزل المحلة، مباراتين، نقطتين

13- كهرباء الإسماعيلية، مباراتين، نقطة وحيدة

14- البنك الأهلي، مباراتين، نقطة وحيدة

15- وادي دجلة، مباراتين، نقطة وحيدة

16- الإسماعيلي، مباراتين، نقطة وحيدة

17- المقاولون، مباراتين، نقطة وحيدة

18- سيراميكا، مباراتين، نقطة وحيدة

19- طلائع الجيش، مباراتين، نقطة وحيدة

20- فاركو، مباراتين، نقطة وحيدة

21- الاتحاد السكندري، مباراتين، دون رصيد من النقاط

