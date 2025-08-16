لحظة بلحظة.. الزمالك 0 -0 المقاولون العرب

يلاقي الزمالك نظيره المقاولون العرب اليوم السبت، ضمن مواجهات الجولة الثانية من الدوري المصري الممتاز 2025/26.

تشكيل الزمالك لمواجهة المقاولون

حراسة المرمى: محمد صبحي.

خط الدفاع: حسام عبد المجيد - محمود بنتايك - عمر جابر - محمود حمدي الونش.

خط الوسط: محمد شحاتة - آدم كايد - نبيل عماد دونجا.

خط الهجوم: عبد الله السعيد - عدي الدباغ - ناصر ماهر.

ويتواجد على مقاعد البدلاء، محمد عواد وصلاح مصدق ومحمد إسماعيل وسيف جعفر وأحمد عبد الرحيم "إيشو" وخوان ألفينا بيزيرا وعبد الحميد معالي وعمرو ناصر وناصر منسي.

أبرز أحداث مباراة الزمالك

بداية المباراة

محمد صبحي يبعد عرضية من المقاولون العرب في الدقيقة 5

عرضية من بنتايج يتصدى لها دفاع المقاولون العرب في الدقيقة 7

مرور 15 دقيقة ومازال التعادل السلبي قائم

عرضية للمقاولون دون عنوان تذهب إلى الركنية في الدقيقة 17

دفاع الزمالك يتصدى لتسديدة قوية من لاعب المقاولون العرب في الدقيقة 24

حارس المقاولون يتصدى لتسديدة عبد الله السعيد في الدقيقة 29

تسديدة من محمد شحاته تمر بجوار المرمى في الدقيقة 42

حكم المباراة يحتسب 4 دقائق وقت بدلا من ضائع

انتهاء الشوط الأول بالتعادل السلبي

عرضية خطيرة من ناصر ماهر يخرجها دفاع فريق المقاولون العرب في الدقيقة 50

محاولة لعدي الدباغ من داخل منطقة الجزاء ولكن الكرة تمر من أمامه دون خطورة على مرمى المقاولون في الدقيقة 54.