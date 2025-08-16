مباريات الأمس
بعد شكوى الأهلي.. ماذا تقول اللائحة في أزمة طرد محمد هاني؟ (مستند)

08:45 م السبت 16 أغسطس 2025
    المادة 55 من لائحة الدوري المصري
    محمد هاني يخلع شارة القيادة (1)
    محمد هاني يعطي شارة القيادة إلى كريم فؤاد
    محمد هاني يخلع شارة القيادة (2)
    محمد هاني
    محمد هاني
    محمد علي بن رمضان من مباراة الأهلي وفاركو_Easy-Resize.com
    احتفال لاعبي الأهلي بهدف زيزو
    محمد علي بن رمضان من مباراة الأهلي وفاركو1_Easy-Resize.com
    مصطفى شوبير يرتدي شارة قيادة الأهلي لأول مرة في حياته (2)
كتب - محمد القرش:

شهدت مباراة الأهلي وفاركو التي أقيمت أمس الجمعة ضمن مواجهات الدوري المصري الممتاز، حصول محمد هاني على بطاقة حمراء نتيجة إنذارين.

وأشهر الحكم محمد معروف البطاقة الصفراء الثانية لمحمد هاني، أثناء خروجه بديلا في الدقيقة 90+2 عندما كان الأهلي فائزا برباعية مقابل هدف واحد.

وكشف مصدر "لمصراوي" أن النادي الأهلي تقدم بشكوى رسمية إلى اتحاد الكرة ضد الحكم محمد معروف اعتراضا على طرد محمد هاني.

وأوضح المصدر أن الأهلي ذكر في شكواه تحامل الحكم ضد الفريق بالمباراة، بجانب خطأ طرد محمد هاني، حيث كان يجب على اللاعب أن يسلم شارة القائد لأقرب لاعب له في الملعب قبل تسليمها إلى شوبير.

ماذا تقول اللائحة في أزمة طرد محمد هاني؟

تنص عقوبة الطرد (إنذارين) بالمادة 55 من لائحة رابطة الأندية لموسم 2025/26، على الإيقاف عن اللعب لمباراة واحدة مع تغريمه 2500 جنيه.

المادة 55 من لائحة الدوري المصري

وأوضحت المادة 58 من لائحة الرابطة، أن النادي الأهلي ليس له الحق في الاعتراض على قرار حكم المباراة، حيث يُحظر الاحتجاج على القرارات الفنية التي يتخذها الحكم داخل أرض الملعب.

وتنص الفقرة الثامنة من المادة 58 على التالي: "لا يحق تقديم احتجاج على القرارات الفنية التي يتخذها الحكم داخل أرضية الملعب".

المادة 58 من لائحة الدوري المصري

محمد هاني طرد محمد هاني أزمة محمد هاني الحكم محمد معروف الأهلي وفاركو لائحة الدوري المصري
