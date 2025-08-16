التشكيل المتوقع للزمالك ضد المقاولون العرب في الدوري المصري

كتب - محمد الميموني:

استقر يانيك فيريرا، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على التشكيل الذي سيخوض به مواجهة المقاولون العرب.

ويواجه الزمالك نظيره المقاولون العرب اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري المصري الممتاز لموسم 2025/26.

موعد مباراة الزمالك والمقاولون العرب

وتقام المباراة في تمام الساعة 9 مساء على ستاد "القاهرة الدولي ".

القناة الناقلة لمباراة الزمالك والمقاولون

وتذاع المباراة عبر قناة أون تايم سبورت 1.

تشكيل الزمالك المتوقع لمباراة المقاولون العرب

ومن المقرر أن يبدأ الزمالك مباراة المقاولون العرب بتشكيل مكون من:

حراسة المرمي: محمد صبحي

خط الدفاع: محمود بنتايك، محمود الونش، حسام عبدالمجيد، عمر جابر.

خـط الوسط: محمد شحاتة، نبيل عماد دونجا، ناصر ماهر، شيكو بانزا، عبدالحميد معالي.

خط الهجوم: ناصر منسي.

يذكر أن الزمالك قد فاز على نظيره سيراميكا كيلوبترا بهدفين دون رد في الجولة الأولى من الموسم الجاري للدوري المصري الممتاز.