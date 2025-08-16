نتائج مباريات أمس الجمعة في الدوري المصري الممتاز

القاهرة - مصراوي

أقيمت، اليوم الجمعة الموافق 15 أغسطس، عدة مباريات ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري المصري الممتاز، وشهدت هذه المباريات قدرا كبيرا من الندية والإثارة، إلى جانب تسجيل العديد من الأهداف.

وكان من أبرز نتائج اليوم فوز النادي الأهلي على نظيره فاركو برباعية مقابل هدف، في حين انتهت مواجهة حرس الحدود والبنك الأهلي بفوز الحرس بهدف دون مقابل.

نتائج مباريات الخميس في الدوري المصري الممتاز

الأهلي ضد فاركو - (4-1)

حرس الحدود ضد البنك الأهلي - (1-0)

بتروجيت ضد كهرباء الإسماعيلية - (2-2)