شهدت مباراة الأهلي ونظيره فاركو التي جمعتهما مساء الجمعة ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة الدوري العديد من الأحداث.

الأهلي حقق فوزه الأول في الموسم الحالي بتسجيله 4 أهداف في مرمى فاركو الذي قلصّ النتيجة بهدف.

لاعبو المدرب ريبيرو قد استهلوا الموسم الجاري من الدوري بالتعادل بهدفين لمثلهما أمام موردن سبورت فيما تعادل فاركو سلبيًا أمام نظيره إنبي.

أول رد فعل من ريبيرو على فوز الأهلي أمام فاركو وخطأ مصطفى شوبير

أبدى المدير الفني الإسباني لفريق الأهلي خوسيه ريبيرو رضاه عن أداء لاعبيه والفوز الذي حققوه على نظيرهم فاركو، كما علق على خطأ مصطفى شوبير خلال اللقاء

حكم دولي سابق يكشف مفاجأة بخصوص هدف فاركو أمام الأهلي

أكد الحكم الدولي السابق توفيق السيد صحة هدف فريق فاركو في مرمى النادي الأهلي، في اللقاء الذي جمع بينهما أمس الجمعة، ضمن منافسات بطولة الدوري المصري "دوري نايل"

ملخص وأهداف الأهلي 4 ـ 1 فاركو في الجولة الثانية من الدوري

حقق فريق الأهلي فوزه الأول بالنسخة الجارية من الدوري المصري 2025/26 من بوابة نادي فاركو حين فاز عليه برباعية مقابل هدف خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة ضمن منافسات الجولة الثانية

موقف غريب للاعب فاركو في مباراة الأهلى

شهدت مباراة الأهلي وفاركو، مساء اليوم الجمعة، على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري المصري الممتاز، واقعة مثيرة للجدل للاعب الضيوف أحمد شعبان

موعد مباراة الأهلى المقبلة بعد رباعية فاركو

حقق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلى فوزاً ثميناً على نظيره فاركو برباعية مقابل هدف، في المباراة التي جمعت بينهما مساء الجمعة على ستاد القاهرة الدولي

"لو مخدش الدوري بالأسكواد ده عيب".. رئيس قناة الزمالك السابق يعلق على مستوى الأهلى أمام فاركو

علق فتحى سند رئيس قناة الزمالك الأسبق، على المستوى الذي يقدمه الفريق الكروي بالقلعة الحمراء في مواجهة فاركو بالجولة الثانية من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز

4 صور ترصد احتفال زيزو بهدفه الأول مع الأهلي

قص أحمد سيد "زيزو" شريط أهدافه مع النادي الأهلي بزيارته لشباك فريق فاركو بعد مرور 21 دقيقة من عمر المباراة التي تجمعهما مساء اليوم الجمعة ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري

قرار من الأهلي ضد حكم مباراة الفريق أمام فاركو

قرر مجلس إدارة النادي الأهلي تقديم شكوى ضد الحكم محمد معروف حكم مباراة الفريق ضد فاركو، التي أقيمت أمس ضمن منافسات الدوري المصري