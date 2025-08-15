مباريات الأمس
لماذا جلس سيد عيد مدرب بتروجيت في المدرجات بمباراة كهرباء الإسماعيلية؟.. مصدر يُجيب

08:46 م الجمعة 15 أغسطس 2025
    سيد عيد
    سيد عيد
    سيد عيد
    سيد عيد
    سيد عيد
كتب ـ أحمد شاكر:

كشف مصدر مسؤول في نادي بتروجيت سبب جلوس المدير الفني لفريقهم سيد عيد بالمدرجات خلال مباراة بتروجيت.

وقال المصدر ذاته في تصريحات خاصة لمصراوي مساء اليوم الجمعة:"سيد عيد موقوف من قِبل اتحاد الكرة بسبب أزمة ومستحقات سابقة مع ناديه السابق".

وكان بتروجيت قد سقط في فخ التعادل مع نظيره كهرباء الإسماعيلي بهدفين لكل فريق خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري، لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

نادي بترجيت كان قد استهل مشواره في الموسم الجاري من بطولة الدوري 2025/26 بالتعادل السلبي مع نظيره الإسماعيلي.

سيد عيد بتروجيت ضد كهرباء الإسماعيلية نتيجة مباراة بتروجيت وكهرباء الإسماعيلية الدوري المصري بتروجيت كهرباء الإسماعيلية
