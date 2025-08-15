مباريات الأمس
الدوري المصري

بتروجيت

2 2
18:00

كهرباء الإسماعيلية

الدوري المصري

الأهلي

- -
21:00

فاركو

الدوري الإنجليزي

ليفربول

- -
22:00

بورنموث

الدوري الفرنسي

رين

- -
21:45

مارسيليا

لحظة بلحظة.. بتروجيت 2- 2 كهرباء الإسماعيلية.. ثنائية مبكرة

05:53 م الجمعة 15 أغسطس 2025

كهرباء الإسماعيلية

متابعة ـ مصطفى الجريتلي:

زوار مصراوي الكرام انتظروا تغطية لحظة بلحظة لأبرز أحداث مباراة بتروجيت وكهرباء الإسماعيلية عند السادسة من مساء اليوم الجمعة ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة الدوري.

بتروجيت كان قد تعادل في مباراته بالجولة الأولى سلبيًا مع نظيره الإسماعيلي، فيما خسر فريق كهرباء الإسماعيلية بهدف نظيف على يد نظيره الجونة.

ملخص بأبرز أحداث مباراة بتروجيت وكهرباء الإسماعيلية:

وتقدم فريق بتروجيت سريعًا بعد مرور 8 دقائق عن طريق لاعبه أحمد عبدالموجود.

وحصل فريق بتروجيت على ركلة جزاء في الدقيقة 22 سددها اللاعب بدر موسى بنجاح في مرمى كهرباء الإسماعيلية.

واستهل فريق كهرباء الإسماعيلية الشوط الثاني بهدف عن طريق لاعبه محمد شيكا بالدقيقة 54.

ولم تمر سوى ثلاثة دقائق حتى أدرك اللاعب سيف الخشاب التعادل لفريقه.

