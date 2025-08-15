لاعب الأهلي السابق يوضح سبب تراجع بيراميدز في بداية الدوري

القاهرة – مصراوي

أوضح أحمد فتحي، لاعب الأهلي السابق، السبب وراء تراجع أداء فريق بيراميدز بشكل غير متوقع في انطلاقة الدوري المصري الممتاز هذا الموسم، وذلك خلال ظهوره في برنامج "ملعب أون" مع الإعلامي إبراهيم عبد الجواد.

وقال فتحي:"الفرحة الزائدة بعد التتويج ببطولة دوري أبطال إفريقيا قد تكون أحد أسباب الأداء غير المتوقع لبيراميدز في بداية الدوري، إلى جانب قلة الراحة التي حصل عليها اللاعبون بعد نهاية الموسم الماضي."

وأضاف:"ربما توقعوا أن مستوى الفرق سيكون ضعيفا كما في الموسم السابق، لكن الدوري هذا الموسم صعب، وكل الفرق داخلة بشكل قوي ومركزة أكثر من الأول."

وتابع فتحي:"غياب إبراهيم عادل مؤثر، رغم أن بيراميدز يمتلك مجموعة مميزة من اللاعبين، وفي كل مركز يوجد أكثر من لاعب على أعلي مستوى، لكن إبراهيم عادل مختلف، وله تأثير واضح في أداء الفريق."

وعن رمضان صبحي، قال فتحي:"حتى الآن لا أعرف لماذا لا يشارك مع الفريق، لا أراه حتى على دكة البدلاء، ولا أعلم إن كان مصابا أم لا، لكني أعلم جيدا أنه أنهى الموسم الماضي بشكل رائع، وسجل هدف في نهائي دوري الأبطال أمام أورلاندو بايرتس، وأنا أحب رمضان، وهو لاعب كبير."