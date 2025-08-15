نتائج مباريات الدوري المصري أمس الخميس 14 أغسطس

القاهرة – مصراوي

أُقيمت، أمس الخميس الموافق 14 أغسطس، العديد من المباريات ضمن منافسات الجولة الثانية من مسابقة الدوري المصري، والتي شهدت نتائج قوية.

وكان أبرز نتائج مباريات الخميس، فوز فريق بيراميدز على نظيره الإسماعيلي بهدف دون رد، في حين انتهت مواجهة زد وسيراميكا كليوباترا بالتعادل السلبي.

نتائج مباريات الخميس في الدوري المصري الممتاز:

بيراميدز يفوز على الإسماعيلي - (1-0)

زد يتعادل مع سيراميكا كليوباترا - (0-0)

الاتحاد السكندري يخسر من مودرن سبورت - (1-2)

طلائع الجيش يخسر من المصري البورسعيدي - (0-3)