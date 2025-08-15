كتب- محمد عبدالهادي:

يرصد "مصراوي"، كواليس قضية اللاعب الراحل إبراهيم شيكا، ناشئ الزمالك الذي توفي متأثرًا بمرض السرطان، وآخر مستجدات أزمة زوجته هبة التركي والفنانة وفاء عامر.

وكانت الفترة الماضية، قد شهدت اتهامات قوية لزوجة إبراهيم شيكا هبة التركي والفنانة وفاء عامر حول وجود أسباب خفية لوفاة اللاعب، بجانب اتهامها بالتجارة بالأعضاء من قبل أشخاص عبر التيك توك.

ويقدم "مصراوي" في السطور التالية، التفاصيل كاملة لقضية الراحل إبراهيم شيكا:

كشف المستشار جلال صوابي محامي هبة التركي زوجة الراحل إبراهيم شيكا، لاعب الزمالك السابق، والذي توفي بعد صراع مع مرض السرطان، عن آخر تحركاته القانونية تجاه الحملة التي تواجهها موكلته.. لمطالعة التفاصيل.. إضغط هنا

حقيقة تشريح جثة اللاعب الراحل إبراهيم شيكا

أكد المستشار جلال صوابي، محامي هبة التركي زوجة الراحل إبراهيم شيكا، لاعب الزمالك السابق، والذي توفي متأثرًا بإصابته بمرض السرطان المستقيم، رفضه للمطالبات الأخيرة حول تشريح جثة الراحل بعد اتهامات تجارة الأعضاء.. لمطالعة التفاصيل.. إضغط هنا

علاقة وفاء عامر بالراحل إبراهيم شيكا

قال جلال صوابي أن الممثلة كانت تقدم الدعم المادي لاعب خلال فترة مرضه، وكل الاتهامات الموجهة لها غير صحيحة، وتم تقديم بلاغات ضد كل الأشخاص المدعين بتلك الأقاويل الكاذبة.. لمطالعة التفاصيل.. إضغط هنا

صديق إبراهيم شيكا ينشر أدلة جديدة حول وفاته

خرج اللاعب إسلام رضا، أحد المقربين من اللاعب الراحل إبراهيم شيكا، عن صمته مؤكدًا أن نجم الكرة السابق كان يعاني من مرض السرطان، ورافضًا كل ما تم تداوله من إشاعات بشأن أسباب وفاته أو حالته الصحية قبل رحيله.. لمطالعة التفاصيل.. إضغط هنا

آخر مستجدات القضية وحقيقة منع هبة التركي من السفر

أكد المستشار جلال صوابي، محامي السيدة هبة التركي، زوجة اللاعب الراحل إبراهيم شيكا، ناشئ نادي الزمالك السابق، أن موكلته لم تتلقَ أي استدعاء من جهات التحقيق حتى الآن، لمطالعة التفاصيل.. إضغط هنا