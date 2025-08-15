بعد احتفاله بعيد ميلادها.. 15 صورة لميدو وزوجته على البحر بالمصيف

يعيش الثنائي أحمد حسام ميدو وزوجته يسرا الليثي، حياة هادئة بعيدًا عن الصخب الكروي، حيث تزوج الثنائي بعد قصة حب قوية جمعت بينهما في سن الـ19.

واحتفل ميدو منذ أيام بعيد ميلاد زوجته يسرا الليثي، حيث نشر صورة لهما عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام مرفقًا بها عبارة: "Happy birthday my love".

من هي يسرا الليثي وقصة حبها مع ميدو؟

يسرا الليثي هي زوجة ميدو منذ عام 2002، وقد جمعت بينهما قصة حب قوية، و تزوجت في سن الـ18 عاما خلال فترة احترافه في أوروبا.

وقال ميدو عن قصة زواجه من يسرا : "كنت متأكد أن هى الشخص الذي أرغب أن استكمل حياتي معه، اليوم الذي يمر دون أن أتزوجها هو إهدار للوقت".

كما تحدثت يسرا الليثي في تصريحات تليفزيونية سابقة عن زواجها بميدو وقالت: "اتجوزنا وإحنا عندنا 18 سنة، لما شافني أول مرة قالي أنا هتجوزك، عند نزوله إلى مصر تحدث مع والدي في هذا الأمر ووالدي كان رافضا لصغر سننا".

وأضافت: "على الرغم من أن والدي استغرب هذا الطلب لصغر سننا، وقال لي انتوا مجانين ولسه صغيرين، سألني عن إزاي هعيش في بلد غريبة، لكنني كنت سعيدة"