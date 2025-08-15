مباريات الأمس
"بعد اتهامها بتجارة الأعضاء".. محامي زوجة إبراهيم شيكا يكشف لمصراوي حقيقة منعها من السفر

01:17 ص الجمعة 15 أغسطس 2025
كتب- محمد عبدالهادي:

أكد المستشار جلال صوابي، محامي السيدة هبة التركي، زوجة اللاعب الراحل إبراهيم شيكا، ناشئ نادي الزمالك السابق، أن موكلته لم تتلقَ أي استدعاء من جهات التحقيق حتى الآن، نافيًا ما تم تداوله بشأن خضوعها للتحقيق أو صدور قرار بمنعها من السفر.

وكانت الفترة الماضية، قد شهدت اتهامات قوية لهبة التركي حول وجود أسباب خفية لوفاة زوجها إبراهيم شيكا، بجانب اتهامها بالتجارة بالأعضاء من قبل أشخاص عبر التيك توك.

وأوضح صوابي في تصريحات خاصة لمصراوي، أن البلاغات المقدمة من جانبهم إلى النائب العام وعدد من الجهات الأمنية لا تزال قيد الفحص، ويتم التعامل معها وفق الإجراءات القانونية، مشيرًا إلى أن الموضوع حاليًا في طور العرض على رئيس نيابة عين شمس، ولم يتم البت فيه حتى اللحظة.

وأضاف: "كل ما يُشاع عن وجود استدعاء أو منع من السفر لموكلتي هبة التركي مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة، حتى الآن، لم يصلنا أي إخطار رسمي، ونحن على أتم الاستعداد للمثول أمام أي جهة تحقيق في أي وقت".

وتابع: "نحن في موسم قضائي، وشهر أغسطس عادةً ما يشهد بطئًا في الإجراءات نتيجة الإجازات الرسمية، وهو ما يفسر تأخر الرد على البلاغات المقدمة".

إبراهيم شيكا وزوجته محامي هبة التركي محامي زوجة إبراهيم شيكا زوجة إبراهيم شيكا إبراهيم شيكا هبة التركي
