موقف طريف بالدوري.. لاعب بيراميدز يرتدي قميص زميله بالخطأ (صور)

كتب- محمد عبدالهادي:

شهدت مباراة بيراميدز والإسماعيلي، التي أقيمت ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز، واقعة طريفة كان بطلها مدافع بيراميدز محمود مرعي، الذي بدأ المباراة مرتديًا قميص زميله علي جبر رقم 5، بدلًا من قميصه الأصلي رقم 3.

ولعب مرعي بالقميص الخطأ حتى الدقيقة 54، قبل أن ينتبه زملائه بالملعب، ليقوم الحارس أحمد الشناوي بالسقوط أرضًا بداعي الإصابة، من أجل منح مرعي الفرصة للخروج وتبديل القميص دون أن يتأثر سير المباراة.

وعاد مرعي بعدها إلى أرضية الملعب بقميصه الصحيح، وسط ردود فعل ساخرة ومندهشة من الجماهير على هذه الهفوة غير المعتادة في مباريات الدوري.

الجدير بالذكر أن المباراة انتهت بفوز بيراميدز على الإسماعيلي بنتيجة 1-0، بفضل هدف مروان حمدي، ليحقق الفريق السماوي أول انتصار له في الموسم الحالي من الدوري.