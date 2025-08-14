موعد مباراة بيراميدز المقبلة بعد الفوز على الإسماعيلي في الدوري

كتب - نهى خورشيد

يواصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز مشواره الافتتاحي في بطولة الدوري المصري الممتاز، بمواجهة جديدة أمام المصري البورسعيدي في الجولة الثالثة من عمر المسابقة المحلية.

وحقق بيراميدز اليوم فوزاً صعباً على نظيره الإسماعيلي بهدف نظيف جاء برأسية مروان حمدي، وذلك خلال المواجهة التى جمعتهما مساء اليوم الخميس على ستاد الدفاع الجوي، ضمن الجولة الثانية من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

موعد مباراة بيراميدز المقبلة

ويلتقي بيراميدز بنظيره المصري يوم الثلاثاء المقبل الموافق 19 أغسطس الجاري، وذلك في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، وتذاع عبر قناة أون تايم سبورت الناقل الحصري لمباريات دوري نايل.