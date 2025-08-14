"طرديين".. بيراميدز يحقق فوزه الأول في الدوري على حساب الإسماعيلي

كتب- نهي خورشيد:

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز فوزاً هاماً على نظيره الإسماعيلي بهدف نظيف، فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم الخميس على ستاد الدفاع الجوي، وذلك في إطار منافسات الجولة الثانية من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وجاء هدف بيراميدز الوحيد في المباراة، عن طريق رأسية مروان حمدي في الدقيقة 82 من عمر الشوط الثاني من المباراة.

وشهد اللقاء، حالتين طرد لصالح بيراميدز الأولى للمدرب الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش، والثانيه لـ بلاتي توريه.

وبهذه النتيجة رفع بيراميدز رصيده إلى النقطة الرابعة في المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، فيما يأتي الدراويش في المركز الخامس عشر برصيد نقطة واحدة.