التعادل السلبي يسيطر على شوط بيراميدز والإسماعيلي الأول

كتب -نهى خورشيد

سيطر التعادل السلبي على أحداث الشوط الأول من مباراة بيراميدز والإسماعيلي، والمقامة بينهما حالياً على ستاد الدفاع الجوي، ضمن منافسات الجولة الثانية من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وبدأ بيراميدز الشوط الأول بتشكيل مكون من..

في حراسة المرمى: أحمد الشناوي.

في خط الدفاع: محمود مرعي، أحمد سامي، كريم حافظ، محمد الشيبي.

في خط الوسط: مهند لاشين، عبد الرحمن مجدي، بلاتي توريه، إيفرتون داسيلفا، محمد رضا "بوبو".

في خط الهجوم: فيستون ماييلي.

فيما جاء تشكيل الدراويش كالأتي..

حراسة المرمى: عبد الله جمال

خط الدفاع: محمد إيهاب، عبد الكريم مصطفى، محمد نصر، عبد الله محمد

خط الوسط: عبد الرحمن الدح، عبد الرحمن كتكوت، محمد سمير، محمد خطاري، مروان حمدي

خط الهجوم: نادر فرج